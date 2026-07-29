Festa di Sant’Alessandro Bergamo celebra il patrono nel segno della concordia

Da bergamonews.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi e fino al 6 settembre, Bergamo celebra la Festa di Sant’Alessandro, il patrono della città. L’evento dura più di due settimane e comprende spettacoli, musica, visite guidate, eventi nei quartieri e celebrazioni religiose. La parola chiave di questa edizione è “concordia”. La manifestazione coinvolge diverse zone della città e si svolge con un calendario ricco di appuntamenti pubblici e religiosi.

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Bergamo. Sarà la concordia il filo conduttore della Festa di Sant’Alessandro 2026. Dal 21 agosto al 6 settembre la città celebrerà il proprio patrono con oltre due settimane di appuntamenti tra arte, spettacoli, musica, visite guidate, iniziative nei quartieri e celebrazioni religiose. Il tema scelto per questa edizione, “Custodire la comunità nella concordia”, richiama l’antico motto Concordia civium murus urbium: la vera difesa di una città non sono le mura, ma la capacità dei suoi cittadini di riconoscersi parte di una stessa comunità. Promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio per la... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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