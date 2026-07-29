Festa di Sant’Alessandro Bergamo celebra il patrono nel segno della concordia

Notizia in breve

Da oggi e fino al 6 settembre, Bergamo celebra la Festa di Sant’Alessandro, il patrono della città. L’evento dura più di due settimane e comprende spettacoli, musica, visite guidate, eventi nei quartieri e celebrazioni religiose. La parola chiave di questa edizione è “concordia”. La manifestazione coinvolge diverse zone della città e si svolge con un calendario ricco di appuntamenti pubblici e religiosi.