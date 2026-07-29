Cesc Fabregas presenta il nuovo Como, definendo la squadra giovane e promettendo che avrà le capacità di competere in tutte le manifestazioni. Il tecnico ha dichiarato che il club può raggiungere obiettivi ambiziosi, sottolineando che i giocatori di talento devono solo crescere. Durante la conferenza ha anche indicato il ruolo di un leader all’interno del team, senza specificare ulteriori dettagli.

"È una squadra giovane, con un talento che deve solo crescere e che sarà all’altezza in tutte le competizioni". È la promessa di Cesc Fabregas durante la sua prima conferenza stampa stagionale. L’allenatore è entusiasta di come si sta sviluppando il progetto Como: "Stiamo facendo il nostro percorso, nelle ultime tre stagioni siamo cresciuti molto, non sarà facile migliorarsi ancora, ma ci proveremo". Altro messaggio: "Non siamo il City, lo United, il Chelsea, o il Barcellona, o il Real Madrid: siamo il Como, loro sono l’élite e c’è ancora distanza fra noi e loro. L’unica possibilità che abbiamo per competere è quella di essere sempre uniti, avere tutti la stessa idea di calcio, pensare alla squadra e ai compagni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Sport.quotidiano.net - Fabregas lancia il suo nuovo Como: "Liberali può fare tutto, Milla leader"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabregas si gode il Como: Ora dobbiamo alzare il livello

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Como, colpo Milla per Fabregas: chiuso l’accordo col Getafe. Liberali sempre più vicino

Como, Fabregas ha il piano per Liberali: così può convivere con Nico PazCesc Fabregas sta pianificando un ruolo diverso nel Como, puntando a inserirsi nel sistema con i Liberali.

Temi più discussi: TRIBUNA.COM * CHAMPIONS LEAGUE: IL COMO LANCIA UN GIOVANE 17ENNE ITALIANO IN PRIMA SQUADRA: INIZIA LA RIVOLUZIONE AZZURRA ANNUNCIATA DA FABREGAS?; Como più italiano, non solo Liberali: Fabregas lancia Cassano e Rispoli; Il Como lancia un giovane 17enne italiano in prima squadra: inizia la rivoluzione azzurra annunciata da Fabregas?.

Fabregas lancia il suo nuovo Como: Liberali può fare tutto, Milla leaderIl tecnico suona la carica: Saremo all’altezza della Champions. Voglio ancora due difensori e un centravanti ... msn.com

Fabregas lancia il Como: Umiltà, fame e lavoro. Liberali giocherà, Nico Paz tornerà con l'UdineseAlla vigilia della Como Cup, con le sfide contro AlUla e Villarreal, Cesc Fabregas ha fatto il punto sul momento della squadra. Il tecnico biancoblù ha parlato della crescita del club, dei nuovi acqui ... msn.com

Occhio ai prossimi due gioielli del #Como #Fabregas vuole lanciare #Cuenca e #Lahdo x.com