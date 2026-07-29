Europei di canottaggio a Varese ventidue barche azzurre in gara da venerdì

I Campionati Europei Assoluti di canottaggio si terranno a Varese dal 31 luglio al 2 agosto. Venti due imbarcazioni italiane parteciperanno alla competizione, che si svolgerà nel fine settimana. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diversi Paesi europei e si svolge sulle acque del lago di Varese. La competizione durerà tre giorni e prevede diverse gare di singolo, doppio e quattro con.

Fot. Julia Kowacic VARESE (ITALPRESS) – Conto alla rovescia per i Campionati Europei Assoluti di Canottaggio, in programma a Varese da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. La rassegna continentale porterà sul campo di regata della Schiranna 450 atleti in rappresentanza di 31 nazioni. L’evento è stato presentato questa mattina proprio alla Schiranna alla presenza del presidente della Federazione Italiana Canottaggio Rossano Galtarossa, del sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, del presidente del Comitato Organizzatore dei Grandi Eventi sul lago di Varese Davide Galimberti e del presidente della Provincia Marco Magrini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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