Europei di canottaggio 2026 a Varese Italia al via con 22 equipaggi La città in festa dal centro alla Schiranna
Il 29 luglio 2026, sul Lago di Varese, si sono aperti gli Europei Assoluti di Canottaggio con la partecipazione di 31 nazioni e più di 450 atleti. La competizione si svolge alla Schiranna dal 31 luglio al 2 agosto. La città è in festa, con eventi che coinvolgono il centro e la zona del lago. Sono in corso le gare che coinvolgono 22 equipaggi italiani.
Varese, 29 luglio 2026 – Tutto pronto sul Lago di Varese per gli Europei Assoluti di Canottaggio: 31 nazioni e oltre 450 atleti si sfideranno alla Schiranna dal 31 luglio al 2 agosto. L'Italia, con 22 equipaggi iscritti e 50 atleti, è la nazione più numerosa degli Europei davanti a Germania (21), Romania (15) e Ucraina (14). Le finali saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Rai 2. https:www.ilgiorno.itvaresecronacaeuropei-canottaggio-eventi-lnijkk60 “Il bacino della Schiranna si conferma, ancora una volta, una delle realtà più apprezzate del nostro sport a livello internazionale e la nostra Federazione è felice di poter essere parte di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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