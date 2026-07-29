Europei di canottaggio 2026 a Varese Italia al via con 22 equipaggi La città in festa dal centro alla Schiranna

Da ilgiorno.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29 luglio 2026, sul Lago di Varese, si sono aperti gli Europei Assoluti di Canottaggio con la partecipazione di 31 nazioni e più di 450 atleti. La competizione si svolge alla Schiranna dal 31 luglio al 2 agosto. La città è in festa, con eventi che coinvolgono il centro e la zona del lago. Sono in corso le gare che coinvolgono 22 equipaggi italiani.

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Varese, 29 luglio 2026 – Tutto pronto sul Lago di Varese per gli Europei Assoluti di Canottaggio: 31 nazioni e oltre 450 atleti si sfideranno alla Schiranna dal 31 luglio al 2 agosto. L'Italia, con 22 equipaggi iscritti e 50 atleti, è la nazione più numerosa degli Europei davanti a Germania (21), Romania (15) e Ucraina (14). Le finali saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Rai 2. https:www.ilgiorno.itvaresecronacaeuropei-canottaggio-eventi-lnijkk60 “Il bacino della Schiranna si conferma, ancora una volta, una delle realtà più apprezzate del nostro sport a livello internazionale e la nostra Federazione è felice di poter essere parte di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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