Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 29 luglio 2026

Notizia in breve

L’estrazione di VinciCasa si è svolta mercoledì 29 luglio 2026 alle 20:30. Durante l’evento sono stati estratti cinque numeri su quaranta. La competizione consente di vincere una casa indovinando i numeri corretti, ma i numeri vincenti di questa estrazione non sono stati ancora comunicati. Nessuna informazione è disponibile sui numeri estratti o sui vincitori attuali.