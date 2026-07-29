Episodio gravissimo Rai nella bufera scattano le indagini | interviene addirittura la Digos

Notizia in breve

La Rai ha avviato le indagini dopo che all’interno della redazione di Radio1 è stato affisso un manifesto con contenuti antisemiti. L’amministratore delegato ha condannato duramente l’accaduto. La polizia ha coinvolto anche la Digos per le verifiche. L’episodio è stato definito gravissimo. La Direzione ha espresso solidarietà ai dipendenti e ha annunciato che verranno adottate misure per identificare i responsabili.