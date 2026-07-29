Episodio gravissimo Rai nella bufera scattano le indagini | interviene addirittura la Digos
La Rai ha avviato le indagini dopo che all’interno della redazione di Radio1 è stato affisso un manifesto con contenuti antisemiti. L’amministratore delegato ha condannato duramente l’accaduto. La polizia ha coinvolto anche la Digos per le verifiche. L’episodio è stato definito gravissimo. La Direzione ha espresso solidarietà ai dipendenti e ha annunciato che verranno adottate misure per identificare i responsabili.
L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha espresso una durissima e ferma condanna nei confronti del grave episodio avvenuto all’interno della sede della redazione di Radio1, dove è comparso un manifesto di chiara matrice antisemita affisso direttamente nella bacheca aziendale. Il documento in questione reca la firma delle sigle Global Sumud e Libere di lottare ed è stato catalogato dai vertici del servizio pubblico come un gesto di inaudita gravità. L’amministratore delegato ha sottolineato come questo fatto rappresenti l’apice di una serie di polemiche strumentali, pressioni e vere e proprie intimidazioni rivolte negli ultimi... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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