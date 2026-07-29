Al lido di Mandello del Lario, domenica pomeriggio, si è verificata una rissa di circa trenta secondi, durante la quale sdraio e lettini sono stati scagliati in aria e usati come armi. Sono state coinvolte anche persone che si sono affrontate con pugni e manate, con alcune che si sono strette attorno al collo. Il video dell’evento è diventato virale, e gestori e amministrazione comunale stanno valutando misure per prevenire ulteriori incidenti.

Sdraio e lettini scagliati in aria e utilizzati come armi contundenti, braccia strette attorno al collo, pugni e placcaggi corpo a corpo. Domenica pomeriggio, per circa trenta secondi, il lido comunale di viale Medaglie olimpiche a Mandello del Lario (sul lago di Como) si è trasformato nello scenario di una violenta rissa. Il panico è esploso tra i turisti e i bambini presenti, costretti ad assistere a una lite degenerata rapidamente. Come confermato dalle cronache locali, ad affrontarsi sono styati due schieramenti di cittadini italiani adulti. L’episodio, documentato dai telefoni dei bagnanti, è diventato di dominio pubblico e ha raggiunto la viralità dopo essere stato pubblicato e rilanciato dalla nota pagina social “Welcome to Favelas”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stato un minuto di delirio”: sdraio e lettini che volano, poi pugni e botte: scoppia la rissa al lido di Mandello. Il video è virale, gestori e Comune valutano una stretta anti-maranza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maxi rissa al lido di Mandello, volano pugni e sdraio. Il sindaco promette un giro di viteUna rissa tra diversi bagnanti si è scatenata al lido comunale di Mandello del Lario, con pugni e sdraio coinvolti.

Mandello, rissa a colpi di sdraio al lido sul lago: domenica fuori controllo per due gruppi di bagnantiDue gruppi di bagnanti si sono affrontati domenica al lido di Mandello del Lario, scatenando una rissa di trenta secondi.

Temi più discussi: ? Sdraio brandite come armi sul lago: video shock da Mandello; Eroi in azione tra i sentieri di Mandello e Lecco; Mandello, rissa al Lido a colpi di sdraio: Un episodio isolato, i responsabili subito allontanati; Mandello del Lario, rissa a colpi di lettini tra due gruppi di bagnanti: sul lido del lago di Como interviene la sicurezza.

Lido di Mandello bocciato: Caro, sporco e insicuroDopo la rissa di domenica, i clienti puntano il dito contro la gestione privata . L’opposizione presenta un’interrogazione: Le spiagge tornino pubbliche. ilgiorno.it

Mandello, rissa al Lido a colpi di sdraio: Un episodio isolato, i responsabili subito allontanatiIl video della lite finisce sui social, coinvolti anche gli addetti alla sicurezza che hanno riportato la calma Il sindaco Fasoli difende il nuovo regolamento: Dopo un mese e mezzo di gestione è il p ... msn.com