Dua Lipa ha trovato l'amore col Manifesting la psicologa Montesi | Non significa attendere passivamente senza agire
Dua Lipa ha riferito di aver trovato l’amore attraverso il metodo del Manifesting, associato alla psicologa Lucia Montesi. La cantante ha usato questa tecnica per incontrare l’attore con cui ha iniziato una relazione. La psicologa ha precisato che il Manifesting non implica semplicemente attendere senza agire, ma si basa su un approccio che combina pensieri positivi e azioni concrete. Il metodo viene descritto come un modo per attrarre ciò che si desidera, ma senza garantire risultati certi.
Manifestare per trovare l'amore: così ha fatto Dua Lipa per incontrare Callum Turner. La psicologa Lucia Montesi spiega potenzialità e limiti di questo metodo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Cos’è il “manifesting” e perché sui social tutti vogliono provare il “metodo Dua Lipa” per trovare l’amoreIl “manifesting” è una pratica che consiste nel visualizzare e attrarre eventi desiderati, come l’amore o il successo.
Temi più discussi: È il nuovo trend dell'estate, ma nessuno se lo aspettava (e c'entra Dua Lipa); Dua Lipa: inarrestabile; Non solo Dua Lipa, il mercato degli eventi privati in Italia vale 20 miliardi; Dua Lipa dimostra che la Birkin bag non va tenuta perfetta, anzi: si porta con la stessa noncuranza di Jane Birkin.
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