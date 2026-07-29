Dua Lipa ha trovato l'amore col Manifesting la psicologa Montesi | Non significa attendere passivamente senza agire

Notizia in breve

Dua Lipa ha riferito di aver trovato l’amore attraverso il metodo del Manifesting, associato alla psicologa Lucia Montesi. La cantante ha usato questa tecnica per incontrare l’attore con cui ha iniziato una relazione. La psicologa ha precisato che il Manifesting non implica semplicemente attendere senza agire, ma si basa su un approccio che combina pensieri positivi e azioni concrete. Il metodo viene descritto come un modo per attrarre ciò che si desidera, ma senza garantire risultati certi.