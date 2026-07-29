Nel Piceno si registrano due decessi. Un ex consigliere comunale è stato trovato senza vita nella sua casa di via Donizetti a Porta Cappuccina. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La notizia riguarda anche la scomparsa di un altro individuo, Emidio Pepe, anche lui deceduto. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo alle circostanze o alle motivazioni delle morti.

Doppio lutto nel Piceno: addio all’ex consigliere comunale Stefano Bartocci, ritrovato senza vita nella sua abitazione di via Donizetti a Porta Cappuccina. Stefano 70 anni, era deceduto da alcuni giorni e a dare l’allarme sono stati i vicini che non lo vedevano da un po’ di tempo. Saranno ora gli accertamenti medici a chiarire l’esatta dinamica della sua tragica scomparsa, figlia della solitudine, ma al momento sono state escluse cause violente. Informatore farmaceutico, Stefano era stato candidato alle elezioni comunali nelle liste di An ed era stato eletto consigliere. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro della città: Stefano era un tipo simpatico, cordiale, sempre sorridente e dalla battuta pungente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppio lutto nel Piceno. Addio a Stefano Bartocci e a Emidio Pepe

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