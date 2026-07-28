È deceduto a 94 anni Emidio Pepe, noto come “Mister Montepulciano”. È stato un figura di rilievo nel settore vinicolo abruzzese, riconosciuto come uno dei principali interpreti della viticoltura italiana. La sua morte segna la perdita di un’icona della tradizione vinicola locale, che ha contribuito a rendere famoso il rosso d’Abruzzo nel mondo.

È morto all’età di 94 anni Emidio Pepe, “Mister Montepulciano”, considerato il patriarca del vino abruzzese e tra i più autorevoli interpreti della viticoltura italiana. Nato e cresciuto a Torano Nuovo, nel Teramano, nel 1964 fondò l’azienda che porta il suo nome, raccogliendo l’eredità di una famiglia che produceva vino sin dal 1899. Pepe è stato tra i primi a credere nelle straordinarie potenzialità del Montepulciano e del Trebbiano d’Abruzzo, contribuendo in maniera determinante alla loro affermazione sui mercati internazionali e dimostrandone la capacità di invecchiamento quando ancora pochi ne intuivano il valore. Per questo il Gambero Rosso lo aveva definito non solo “Mister Montepulciano” ma anche “alfiere del rosso d’Abruzzo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a “Mister Montepulciano”: è morto Emidio Pepe, il custode della tradizione che ha reso grande il rosso d’Abruzzo nel mondo

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