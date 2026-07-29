Il DJ francese Kavinsky, nome d’arte di Vincent Belorgey, è stato trovato morto nella sua abitazione a Parigi martedì 28 luglio. L’artista, di 50 anni, aveva suonato alle Olimpiadi 2024. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Non sono stati diffusi dettagli sulla dinamica o eventuali circostanze. La notizia ha suscitato scalpore nel mondo della musica.

Lutto nel mondo della musica, è morto il dj francese Kavinsky, nome d’arte di Vincent Belorgey. L’artista, 50 anni, è stato trovato privo di vita nella sua casa di Parigi la sera di martedì 28 luglio. Da chiarire le cause del decesso, tra le ipotesi che circolano in queste ore quella dell’ictus. Icona della scena elettronica francese, Kavinsky si era anche esibito durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dj Kavinsky trovato morto in casa a Parigi Addio a Kavinsky. Il dj e produttore musicale francese, all’anagrafe Vincent Belorgey, è stato trovato morto nella sua casa di Parigi nella serata di martedì 28 luglio. Il musicista aveva 50 anni ed era uno degli artisti francesi più noti e apprezzati nella scena dance ed elettronica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Dj Kavinsky trovato morto in casa a Parigi, ipotesi sul decesso a 50 anni: aveva suonato alle Olimpiadi 2024

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Trovato morto in casa il Dj Kavinsky: star della musica dance alla cerimonia delle Olimpiadi

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