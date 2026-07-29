Il dj Kavinsky, nome d’arte di Vincent Belorgey, è stato trovato morto nella sua casa a Parigi. La notizia è stata riportata da diverse fonti, tra cui Le Figaro. Il musicista aveva 50 anni ed era conosciuto come figura di rilievo nel movimento French Touch.

Dj Kavinsky è stato trovato morto nella sua casa di Parigi. Lo riferiscono diverse fonti citate da Le Figaro. La star di 50 anni, il cui vero nome era Vincent Belorgey, era una figura di spicco del movimento French Touch. Una fonte della polizia indica che il musicista lamentava mal di testa da diversi giorni. Un vicino, preoccupato di non vederlo, ha allertato i servizi di emergenza. La procura apre un’inchiesta. Il dj è stato trovato nella sua abitazione nel 18° arrondissement di Parigi intorno alle 22:30. Secondo una fonte di polizia, si sospetta un ictus. Da parte sua, la procura di Parigi fa sapere che “è stata aperta un’inchiesta sulle cause del decesso al fine di determinarne l’origine, poiché sul luogo non sono stati rinvenuti elementi sospetti da parte dei soccorritori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dj Kavinsky trovato morto in casa a Parigi, aveva 50 anni

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Trovato morto in casa il Dj Kavinsky: star della musica dance alla cerimonia delle Olimpiadi

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