La linea Direttissima Roma-Firenze è attualmente saturata, causando frequenti disagi ai pendolari umbri. La situazione ha portato alla sospensione temporanea del servizio, con l’obiettivo di riaprirla nel 2027. La saturazione limita la circolazione dei treni, influenzando le corse quotidiane. La linea rimane chiusa o in funzione ridotta mentre si lavora per risolvere il problema. La ripresa completa è prevista tra circa quattro anni.

La saturazione della linea Direttissima Roma-Firenze è all’origine di gran parte dei disagi che quotidianamente colpiscono i pendolari umbri. È quanto emerso nel corso dell’audizione della direttrice regionale di Trenitalia, Amelia Italiano, davanti alla Seconda commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti e dei tecnici di Rfi e del Gruppo Ferrovie dello Stato. Italiano ha spiegato che la rete umbra conta circa 130 treni al giorno, metà dei quali sulle direttrici verso Roma, Firenze e Ancona. I collegamenti con la Capitale utilizzano la Direttissima,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Direttissima satura, si spera "riapra" nel 2027

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