Cordoba ha commentato l’Inter di Chivu, affermando che Stones rappresenta un grande colpo e che con Romero si completarebbe il reparto difensivo. Ha aggiunto che per lui sarebbe difficile vedere San Siro abbattuto, considerandolo un tempio. Le sue parole sono state rilasciate a La Gazzetta dello Sport.

di Francesco Aliperta Ivan Ramiro Cordoba, intervistato a La Gazzetta dello Sport, parla così dell’Inter di Chivu tra obiettivi e mercato: ecco le sue parole. L’indimenticabile ex difensore nerazzurro Ivan Ramiro Cordoba, colonna portante della squadra che ha fatto la storia conquistando lo straordinario Triplete, è tornato a parlare del mondo Inter in una lunga e intensa intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Tra ricordi indelebili di un passato glorioso e un’attenta analisi del presente, il colombiano ha analizzato il lavoro del suo ex compagno di reparto Cristian Chivu, oggi alla guida tecnica della squadra. COME SARA’ LA NUOVA INTER – «La vedo come sempre. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Cordoba sull’Inter di Chivu: «Stones è un grande colpo e con Romero si completerebbe il reparto. San Siro? Mi piange il cuore a buttare giù il tempio»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato, l’Inter chiude il colpo Stones: cosa succede ora con RomeroL’Inter ha ufficializzato l’arrivo di John Stones a parametro zero, rafforzando il reparto difensivo.

Cordoba: "Inter, prendi Romero: mi assomiglia. L'Italia? Il problema non sono gli stranieri ma..."Un tifoso ha commentato che l’Inter dovrebbe prendere Romero, sostenendo che assomiglia a lui.

Temi più discussi: Romero, un duro per l'Inter: Marotta ci crede, la trattativa col Tottenham per prenderlo a titolo definitivo; Inter, dal drone e Pio 'on fire' al segnale inequivocabile di Chivu e Marotta: i segreti del ritiro; Cordoba promuove Stones e Romero: grande affare per la difesa nerazzurra; Un mastino per l'Inter: Romero sempre più vicino, Chivu lo vede leader della difesa.

Cordoba: Stones, colpaccio: tra i miei preferiti. Exploit Chivu inatteso, credo. Mi rivedo in... x.com

Cordoba: Inter, prendi Romero: mi assomiglia. L'Italia? Il problema non sono gli stranieri ma...L'ex difensore nerazzurro: Stones a zero è un gran colpo e lo sarebbe anche Cuti, più fisico di me ma simile come gioco. Qui non valorizzate gli italiani: Pio Esposito lo considerate giovane ma ha 21 ... msn.com

Cordoba sull’Inter di Chivu: Stones è un grande colpo e con Romero si completerebbe il reparto. San Siro? Mi piange il cuore a buttare giù il tempioIvan Ramiro Cordoba, intervistato a La Gazzetta dello Sport, parla così dell’Inter di Chivu tra obiettivi e mercato: ecco le sue parole L’indimenticabile ex difensore nerazzurro Ivan Ramiro Cordoba, c ... msn.com