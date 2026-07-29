Continua l’emergenza infortuni in casa Napoli

In casa Napoli sono attualmente nove i giocatori infortunati, una situazione che preoccupa il tecnico Allegri in vista dell’avvio della nuova stagione. La rosa è ridotta e questa condizione rischia di influire sulla preparazione e sulle scelte della squadra. La gestione degli infortuni resta una priorità, anche se non sono state fornite ancora dettagli specifici sui tempi di recupero o sulle cause di questi infortuni. La situazione si mantiene stabile da diverse settimane.

anche quest’anno. Sono ben nove i giocatori feni ai box che preoccupoano il tecnico Allegri per l’inizio della nuova stagione. “I numeri dell’emergenza continuano a essere extra large: 9 indisponibili tra infortuni e acciacchi vari nell’amichevole di domenica a Dimaro con la Carrarese. L’infermeria piena inizia a diventare un problema serio pure per Massimiliano Allegri, costretto a fare suo malgrado la conta degli assenti esattamente come era successo nella scorsa stagione al suo predecessore in panchina: Antonio Conte. Il nuovo allenatore ha cambiato la metodologia della preparazione fisica, alleggerendo un po’ i carichi di lavoro per i giocatori nella prima settimana e mezza di lavoro in Val di Sole”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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