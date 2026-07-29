L’associazione Viola ha consegnato una borsa di studio in memoria di Viola Mazzotti. La cerimonia si è svolta recentemente, pochi mesi dopo la fondazione del sodalizio, costituito in seguito alla morte della giovane cervese, avvenuta nel novembre 2025 a Bologna. Viola Mazzotti aveva 23 anni al momento dell’incidente. La consegna della borsa di studio ha segnato una giornata significativa per l’associazione.

Giornata indimenticabile per l’associazione Viola, il sodalizio nato nello scorso gennaio dopo la tragica scomparsa di Viola Mazzotti, la giovane cervese travolta da un camion a Bologna nel novembre 2025 a soli 23 anni. L’associazione, fondata dai familiari di Viola e da numerosi amici e amiche della ragazza, ha l’obiettivo di creare progetti rivolti in particolare alle giovani generazioni. Venerdì 24 luglio, fin dalle attività sportive in mare organizzate all’alba, centinaia di persone hanno partecipato al Viola Day organizzato al bagno Playa Caribe di Cervia. Una giornata che ha alternato sport, musica, ballo e altri momenti significativi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consegnata la borsa di studio in memoria di Viola Mazzotti

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