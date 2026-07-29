Caso Roggero La Russa | pena criticabilissima ma non è legittima difesa

Una sentenza ha respinto la tesi di legittima difesa per un episodio di violenza, stabilendo una pena che è stata definita criticabile. La decisione ha escluso l’ipotesi di difesa legittima, confermando che l’atto non rientra in questa categoria. La frase è stata pronunciata da un esponente politico, che ha commentato negativamente l’entità della pena, ma ha sottolineato che il giudice ha fatto correttamente nel non riconoscere la legittima difesa.

Roma, 29 lug. (askanews) - "Secondo me questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa, c'è poco da fare. Faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede". Lo ha detto, parlando del caso Roggero, il presidente del Senato Ignazio La Russa, durante la cerimonia del Ventaglio con la Stampa Parlamentare. "Gli auguro di uscire presto dal carcere", "ma per il futuro modificherei l'eccesso colposo di legittima difesa, non la legge sulla legittima difesa". "Creerei uno spazio normativo perché ove risulti che la gente è fortemente condizionata da quanto avvenuto pochi istanti prima e dal suo trascorso possa essere ritenuto colpevole di una forma di eccesso colposo di legittima difesa", ha precisato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La Russa sul caso Roggero: Non è legittima difesa ma lentità della pena è criticabile.

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