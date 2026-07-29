Una donna di 32 anni si è tuffata nel canale Villoresi per salvare un cane caduto in acqua. Dopo essere entrata nel corso d’acqua, si è aggrappata a un ramo per evitare di essere trascinata via. I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo e l’hanno recuperata. La donna è stata tratta in salvo e non ha riportato ferite. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì e ha coinvolto anche un animale in difficoltà nel canale.

Busto Garolfo (Milano), 29 luglio 2026 – Momenti di paura per D.D. 32 anni di origine sudamericana ma residente a Busto Garolfo che ieri martedì 28 luglio, nel tardo pomeriggio, è stata salvata dai Vigili del Fuoco dopo che, per salvare un animale in difficoltà, si era buttata nel canale Villoresi. Erano circa le 19 quando la donna passeggiando lungo l’alzaia del canale Villoresi aveva notato un cane in difficoltà tra le acque. Per tentare un estremo salvataggio si era calata lungo l’argine entrando in acqua per prendere l’animale. La forza delle acque però ha avuto la meglio rendendo impossibile il ritorno a riva. Aggrappata a un ramo . Per la trentenne sudamericana l’unica alternativa è stata aggrapparsi ad un ramo sporgente della riva sinistra e da li chiedere aiuto mentre la forza della corrente la trascinava lungo le sponde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Busto Garolfo, si tuffa nel Villoresi per salvare il cane caduto in acqua: si salva aggrappandosi a un ramo

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