Bus e tramvia più cari | biglietti e abbonamenti scattano le nuove tariffe

Da sabato 1° agosto, le tariffe di bus e tramvia in Toscana aumentano. I biglietti singoli e gli abbonamenti subiranno un incremento, rendendo più costoso il viaggio quotidiano verso lavoro, scuola o il centro città. La modifica delle tariffe segue annunci e proteste precedenti, segnando un nuovo passo per il sistema di trasporto pubblico regionale.

Firenze, 29 luglio 2026 – Dopo annunci, proteste e correttivi da sabato 1° agosto si apre un nuovo capitolo per il trasporto pubblico toscano. Il viaggio quotidiano verso lavoro, scuola o centro città avrà un prezzo diverso, più alto. La corsa oraria in autobus e tramvia a Firenze e nei capoluoghi passerà da 1,70 a 2 euro. L’abbonamento mensile ordinario salirà da 38,70 a 42,40 euro. Sulle linee extraurbane, il biglietto di una corsa per la fascia fino a 10 chilometri salirà a 2 euro, quello fra i 10 ed i 20 chilometri aumenterà da 2,90 a 3,40 euro, mentre gli abbonamenti mensili ordinari passeranno da 39,80 a 43,40 euro (fascia fino a 10 chilometri) e da 51,40 a 56 euro (10-20 chilometri). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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