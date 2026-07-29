Quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati dalla polizia per aver aggredito un coetaneo a Empoli. L'aggressione, avvenuta davanti a una scuola, si è concretizzata con calci e pugni. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. La polizia ha identificato e denunciato gli aggressori per lesioni aggravate in concorso.

Quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati dalla polizia per lesioni aggravate in concorso dopo un'aggressione con calci e pugni subita da un loro coetaneo a Empoli (Firenze). Sul web circola anche un video che documenta i fatti. Le indagini, condotte dal commissariato di Empoli e coordinate dalla procura del tribunale dei minori di Firenze, sono scattate dopo che alcuni docenti di un istituto scolastico hanno scritto una relazione su presunti episodi di bullismo tra studenti che sarebbero avvenuti nei pressi della stessa scuola. I professori, riferisce la polizia in una nota, hanno «segnalato frequenti litigi tra studenti, sia all'interno che all'esterno della struttura scolastica, che sarebbero sfociati anche in comportamenti violenti. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Bullismo davanti a una scuola di Empoli: quattro minori aggrediscono a calci e pugni un coetaneo, denunciati

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