BMW prevede di ridurre circa 8.000 posti di lavoro entro il 2027, pari al 5% del totale. La casa automobilistica ha firmato un accordo con il comitato aziendale che rappresenta i lavoratori, senza comunicare ufficialmente quanti siano i posti interessati. La riduzione si concentrerà in Germania e sarà completata entro la fine del prossimo anno.

BMW prepara una riduzione del personale in Germania entro la fine del 2027. La casa automobilistica tedesca ha raggiunto un accordo con il comitato aziendale che rappresenta i lavoratori, ma non ha indicato ufficialmente il numero dei posti coinvolti. Secondo diversi giornali finanziari e fonti di mercato, il piano potrebbe riguardare circa 8mila dipendenti. La cifra equivarrebbe a circa un decimo della forza lavoro di BMW in Germania e a circa il 5% dei 150mila dipendenti complessivi del gruppo a livello globale. Il programma dovrebbe partire a ottobre e proseguire per tutto il 2027. Secondo Bloomberg, BMW starebbe offrendo pacchetti di incentivo all’esodo volontario ai dipendenti tedeschi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - BMW taglia 8mila posti di lavoro entro il 2027, il 5% del totale

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