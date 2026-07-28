Porsche taglia 5.000 posti di lavoro entro il 2035 | il piano del gruppo Volkswagen

Da quifinanza.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Porsche prevede di eliminare 5.000 posti di lavoro entro il 2035. La casa automobilistica, parte del Gruppo Volkswagen, ha comunicato un piano di riduzione del personale senza specificare le modalità. La decisione si inserisce in un progetto di riorganizzazione volto a ottimizzare le risorse aziendali. La riduzione riguarda diverse aree, ma non sono stati forniti dettagli sui reparti interessati. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un annuncio aziendale.

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Porsche prepara un nuovo piano di riduzione del personale. Il produttore tedesco di auto sportive di lusso, parte del Gruppo Volkswagen, ha annunciato il taglio di 5.000 posti di lavoro entro il 2035 nell’ambito di un riallineamento strategico pensato per rafforzare la competitività. Sullo sfondo ci sono il calo dei profitti, la flessione delle vendite in Cina, l’impatto dei dazi statunitensi e i costi legati alla transizione verso l’elettrico. Il nuovo piano si aggiunge ai tagli già annunciati lo scorso anno. Complessivamente, Porsche prevede quindi di ridurre il personale di 8.900 unità, rispetto a una forza lavoro che oggi supera le 30.000 persone. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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