Porsche taglia 5.000 posti di lavoro entro il 2035 | il piano del gruppo Volkswagen
Porsche prevede di eliminare 5.000 posti di lavoro entro il 2035. La casa automobilistica, parte del Gruppo Volkswagen, ha comunicato un piano di riduzione del personale senza specificare le modalità. La decisione si inserisce in un progetto di riorganizzazione volto a ottimizzare le risorse aziendali. La riduzione riguarda diverse aree, ma non sono stati forniti dettagli sui reparti interessati. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un annuncio aziendale.
Porsche prepara un nuovo piano di riduzione del personale. Il produttore tedesco di auto sportive di lusso, parte del Gruppo Volkswagen, ha annunciato il taglio di 5.000 posti di lavoro entro il 2035 nell’ambito di un riallineamento strategico pensato per rafforzare la competitività. Sullo sfondo ci sono il calo dei profitti, la flessione delle vendite in Cina, l’impatto dei dazi statunitensi e i costi legati alla transizione verso l’elettrico. Il nuovo piano si aggiunge ai tagli già annunciati lo scorso anno. Complessivamente, Porsche prevede quindi di ridurre il personale di 8.900 unità, rispetto a una forza lavoro che oggi supera le 30.000 persone. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Porsche Puts 5,000 More Jobs on the Line. 1 in 10 Workers at Risk.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Porsche, altre migliaia di tagli: “Fino a 6.000 posti a rischio entro il 2035”
Leggi anche: Porsche eliminerà altri 5mila posti di lavoro entro il 2035 per ridurre i costi
Argomenti più discussi: Porsche, controllata di VW, taglia altri 5.000 posti di lavoro; Porsche taglierà un posto di lavoro su cinque entro il 2035 a causa delle difficoltà in Cina e nel settore elettrico.
Il produttore tedesco di auto sportive di lusso Porsche, parte del Gruppo Volkswagen, ha annunciato che taglierà 5.000 posti di lavoro entro il 2035 come parte di un riallineamento strategico volto a rafforzare la competitività. Sullo sfondo, il crollo dei profitti cau facebook
Porsche taglierà il 20% dei posti di lavoro entro il 2035Porsche taglierà circa un quinto dei posti di lavoro entro il 2035, con un totale di 9.000 posizioni da sopprimere ... formulapassion.it
Porsche taglia 5.000 posti di lavoro entro il 2035: il piano del gruppo VolkswagenPorsche annuncia 5.000 tagli entro il 2035 e investimenti per 2,1 miliardi in Germania. I motivi che hanno portato ai licenziamenti ... quifinanza.it