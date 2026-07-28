Porsche taglia 5.000 posti di lavoro entro il 2035 | il piano del gruppo Volkswagen

Notizia in breve

Porsche prevede di eliminare 5.000 posti di lavoro entro il 2035. La casa automobilistica, parte del Gruppo Volkswagen, ha comunicato un piano di riduzione del personale senza specificare le modalità. La decisione si inserisce in un progetto di riorganizzazione volto a ottimizzare le risorse aziendali. La riduzione riguarda diverse aree, ma non sono stati forniti dettagli sui reparti interessati. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un annuncio aziendale.