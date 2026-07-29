Biometano Benevento Regione | via le biomasse contro i miasmi
La Regione Campania ha autorizzato il Comune di Benevento a rimuovere le biomasse presenti nelle infrastrutture di biometano. La decisione arriva in risposta alle richieste del Comune di limitare i miasmi e l’inquinamento causato dalle biomasse. L’intervento prevede la messa fuori uso delle biomasse per ridurre le emissioni nell’area. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di rimozione.
La Regione Campania risponde al Comune di Benevento: autorizzato l’uso delle infrastrutture per rimuovere le biomasse e limitare l’inquinamento.. La dirigente del Ciclo integrato rifiuti della Regione Campania, in merito alle problematiche relative ai miasmi derivanti dall’impianto biometano nelle contrade Benevento Nord, ha risposto comunicando al Comune di Benevento quanto segue: “Resta fermo, tuttavia, che la società potrà utilizzare le infrastrutture attualmente presenti nell’impianto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottando le soluzioni tecnico-organizzative ritenute più idonee a garantire la più rapida ed efficace esecuzione delle operazioni di allontanamento delle biomasse attualmente presenti nel sito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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