Biometano Benevento Regione | via le biomasse contro i miasmi

Notizia in breve

La Regione Campania ha autorizzato il Comune di Benevento a rimuovere le biomasse presenti nelle infrastrutture di biometano. La decisione arriva in risposta alle richieste del Comune di limitare i miasmi e l’inquinamento causato dalle biomasse. L’intervento prevede la messa fuori uso delle biomasse per ridurre le emissioni nell’area. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di rimozione.