benevento azione per eliminare miasmi da centrale biometano

Notizia in breve

Una società ha comunicato al Comune che il biodigestore sarà utilizzato per stoccare biomasse residue e risolvere rapidamente i problemi di miasmi provenienti dalla centrale biometano. L’impianto, che attualmente causa fastidi nella zona, dovrebbe essere impiegato per contenere le emissioni e ridurre i disagi. La questione riguarda l’utilizzo dell’impianto e le modalità di gestione delle biomasse residue per eliminare le emissioni di odori sgradevoli. Nessuna data precisa è stata fornita sulla tempistica delle operazioni.