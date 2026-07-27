Benevento azione per eliminare miasmi da centrale biometano
Una società ha comunicato al Comune che il biodigestore sarà utilizzato per stoccare biomasse residue e risolvere rapidamente i problemi di miasmi provenienti dalla centrale biometano. L’impianto, che attualmente causa fastidi nella zona, dovrebbe essere impiegato per contenere le emissioni e ridurre i disagi. La questione riguarda l’utilizzo dell’impianto e le modalità di gestione delle biomasse residue per eliminare le emissioni di odori sgradevoli. Nessuna data precisa è stata fornita sulla tempistica delle operazioni.
Vicenda miasmi, società al Comune: “Biodigestore sarà utilizzato per stoccare biomasse residue e porre fine ai problemi in tempi celeri”. Benevento, 27 luglio 2026 – Riguardo l’attuazione delle azioni per eliminare i miasmi, originati dalla centrale a biometano, nelle contrade a Benevento Nord nella giornata odierna, in teleconferenza, i rappresentanti della società hanno aggiornato l’amministrazione sui termini di attuazione del cronoprogramma. In particolare, la ditta ha mostrato criticità in relazione alla data di ultimazione prevista nel medesimo cronoprogramma, che prevedeva la rimozione totale delle biomasse alla data del 13 agosto, a causa di difficoltà a reperire siti autorizzati allo scopo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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