Durante l'estate, ArtemisiaLab ha mantenuto aperte le porte per gli anziani, offrendo servizi di assistenza e prevenzione. L’obiettivo è supportare le persone più vulnerabili durante i mesi caldi, periodi in cui la solitudine e il caldo aumentano i rischi per la salute. L'istituto si impegna a garantire attenzione continua anche durante le vacanze, dedicando risorse alla prevenzione e alla cura degli anziani e alla promozione della salute tra i giovani.

C'è un momento dell'anno in cui la fragilità pesa ancora di più. È l'estate, quando il caldo svuota le città, amplifica la solitudine e rende gli anziani tra i soggetti più esposti ai rischi per la salute. È proprio in questo periodo che la prevenzione smette di essere una semplice parola e diventa un gesto concreto di vicinanza. È da questa convinzione che nasce l'impegno di ArtemisiaLab, che sceglie di lasciare aperte le proprie porte per offrire assistenza, ascolto e controlli gratuiti agli over 70, trasformando le strutture sanitarie in veri punti di riferimento per il territorio. Un'iniziativa che vuole ricordare come nessuno debba sentirsi solo, soprattutto quando le temperature elevate possono mettere a rischio la salute delle persone più fragili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - ArtemisiaLab, la salute non va in vacanza: porte aperte per gli anziani e prevenzione per costruire il futuro dei giovani

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