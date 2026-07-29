Un 18enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver picchiato alcuni anziani in un circolo ricreativo. L’episodio si è verificato a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, durante una lite tra alcuni presenti e un gruppo di giovani. Un video della rissa, che mostra le violenze, è diventato virale sui social network. La rissa ha coinvolto anziani e giovani, provocando lesioni gravi ai primi.

Un violento pestaggio, ripreso in un video diventato virale sui social, si è concluso con l’arresto di un 18enne, accusato di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove una lite tra alcuni frequentatori di un circolo ricreativo e un gruppo di giovanissimi è degenerata in una brutale aggressione. Nel filmato si vedono due anziani colpiti con pugni e calci. Uno di loro, un 70enne, rimane a terra privo di sensi e sanguinante dopo aver ricevuto un violento calcio al volto. La lite per un vetro rotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il diverbio sarebbe nato dopo il danneggiamento di un vetro del circolo ricreativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Anziani picchiati per un pallone, massacrati da un 18enne: immagini shock

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