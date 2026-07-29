Amazon ha deciso di trasferire la sua sede dall’aeroporto di Malpensa a quello di Montichiari. Il presidente del Gruppo Save ha commentato che l’operazione potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio per la struttura. Marchi ha inoltre annunciato un piano di investimenti di 80 milioni di euro, con l’obiettivo di rendere l’aeroporto competitivo a livello europeo. La decisione di Amazon si inserisce in un contesto di riorganizzazione delle attività logistiche dell’azienda.

Buongiorno Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, la scelta di Amazon di lasciare Malpensa e puntare sull’aeroporto di Montichiari rappresenta un’opportunità di rilancio. «L’operazione di Amazon è la concretizzazione del grande lavoro compiuto da Save in questi anni. Siamo convinti che il D’Annunzio abbia futuro, altrimenti non avremmo sopportato le perdite sinora. Nel piano aeroportuale nazionale Brescia-Montichiari è definito aeroporto all-cargo, per tale ragione ci tengo a respingere l’attacco del vicepresidente del Consiglio regionale Del Bono che considero un affronto ai dipendenti di Save e agli azionisti. Mettere in contrapposizione la gestione lombarda a quella veneta è vetero-provincialismo». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Amazon sposta la sede a Montichiari, Marchi: «Sogno un aeroporto competitivo con i migliori in Europa, pianificati 80 milioni di investimenti»

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