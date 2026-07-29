Un anziano di Grumo Nevano è stato aggredito da un uomo di 18 anni, che è stato arrestato. L’aggressore ha colpito l’anziano dopo essere stato richiamato. L’anziano è stato trasportato in ospedale e si trova in condizioni molto gravi. L’episodio si è verificato in provincia di Napoli. L’arrestato è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Un anziano di Grumo Nevano è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dopo essere stato picchiato da un 18enne, poi arrestato. La vittima sarebbe intervenuta per placare una lite tra un gruppo di anziani di una vicina struttura e gli amici con cui il 18enne stava giocando a calcio. Anziano preso a calci a Grumo Nevano Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato nella notte tra il 28 e il 29 luglio per aver aggredito a calci un anziano a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, riducendolo in fin di vita. Il giovane avrebbe spinto l’anziano a terra, assestandogli poi un calcio alla testa che gli avrebbe provocato una grave emorragia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggredisce un anziano a Grumo Nevano dopo essere stato richiamato, uomo è grave: arrestato un 18enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grumo Nevano, anziano preso a calci: arrestato un 18enneUn uomo di 70 anni è stato colpito con calci durante un'aggressione in piazza a Grumo Nevano ed è ora in prognosi riservata.

Grumo Nevano, anziano preso a calci mentre è a terra: arrestato un 18enne per tentato omicidioUn giovane di 18 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver preso a calci un anziano di 70 anni mentre era a terra durante una lite tra...

Argomenti più discussi: Piazza Garibaldi, aggredisce un uomo e gli ruba il cellulare: arrestato - Punto!; Violenza choc nel Napoletano: anziano colpito con un calcio in faccia in una lite.

Aggessione brutale a Grumo Nevano: un anziano in prognosi riservataA Grumo Nevano, un 70enne è stato aggredito da un 18enne durante una lite. L'anziano è in prognosi riservata, mentre il giovane è stato arrestato. notizie.it

Anziani aggrediti e picchiati da una banda di ragazzi: arrestato un 18enne nel NapoletanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Anziani aggrediti e picchiati da una banda di ragazzi: arrestato un 18enne nel Napoletano ... tg24.sky.it