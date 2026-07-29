Un uomo di 70 anni è stato colpito con calci durante un'aggressione in piazza a Grumo Nevano ed è ora in prognosi riservata. La polizia ha arrestato un 18enne con l'accusa di tentato omicidio.

Violenta aggressione in piazza a Grumo Nevano: un 70enne è ricoverato in prognosi riservata. I Carabinieri arrestano un 18enne per tentato omicidio. per tentato omicidio. Una lite degenerata in pochi istanti ha trasformato una piazza di Grumo Nevano nel teatro di una violenta aggressione. Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con un calcio al volto mentre era a terra. Per l’episodio i Carabinieri della Stazione di Grumo Nevano hanno arrestato un 18enne con l’accusa di tentato omicidio. L’anziano è stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore, dove resta ricoverato in prognosi riservata. A darne notizia una comunicazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Grumo Nevano, anziano preso a calci: arrestato un 18enne

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Grumo Nevano, anziano preso a calci in faccia durante una rissa con dei ragazzini

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