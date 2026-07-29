Achille Lauro alle Nitto ATP Finals 2026 | è ufficiale il concerto di apertura
Achille Lauro sarà il protagonista del concerto di apertura delle Nitto ATP Finals 2026 a Torino. È ufficiale che il cantautore si esibirà durante il Grand Opening Show, che inaugura il torneo. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo piemontese. Il concerto segnerà l'inizio dell'evento sportivo internazionale, con Lauro che porterà sul palco la sua musica. La data e gli orari dell’esibizione sono stati comunicati in concomitanza con l’annuncio ufficiale.
La musica di Achille Lauro torna a incontrare il grande tennis. Il cantautore è stato annunciato come protagonista del Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2026, il concerto che apre ufficialmente il torneo in programma a Torino. Per l’artista si tratta di un ritorno: dopo aver già conquistato il pubblico dell’edizione precedente, sale di nuovo sul palco per inaugurare uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno, confermando il suo legame con le Finals. Achille Lauro apre le Nitto ATP Finals 2026. C’è chi aspetta le Nitto ATP Finals per il grande tennis e chi, ogni anno, si lascia meravigliare anche dallo spettacolo che inaugura il torneo. 🔗 Leggi su Dilei.it
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