Achille Lauro alle Nitto ATP Finals 2026 | è ufficiale il concerto di apertura

Notizia in breve

Achille Lauro sarà il protagonista del concerto di apertura delle Nitto ATP Finals 2026 a Torino. È ufficiale che il cantautore si esibirà durante il Grand Opening Show, che inaugura il torneo. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo piemontese. Il concerto segnerà l'inizio dell'evento sportivo internazionale, con Lauro che porterà sul palco la sua musica. La data e gli orari dell’esibizione sono stati comunicati in concomitanza con l’annuncio ufficiale.