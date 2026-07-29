Achille Lauro parteciperà al “Grand Opening Show” delle Atp Finals 2026, in programma giovedì 12 novembre alle 21. L’evento unirà musica e tennis, con Lauro come protagonista. La serata si terrà in una location ancora da definire e sarà aperta al pubblico. L’artista eseguirà uno spettacolo speciale per inaugurare la competizione internazionale di tennis. Non sono state comunicate ulteriori dettagli sull’evento.

Achille Lauro sarà protagonista del ‘ Grand Opening Show ‘ delle Atp Finals 2026, una serata-evento che unirà il grande tennis e la grande musica. Giovedì 12 novembre, dalle ore 21.00, l’ Inalpi Arena di Torino si trasformerà nel palcoscenico inaugurale del torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione e le migliori otto coppie di doppio. Lo rendono noto gli organizzatori, aggiungendo che i biglietti saranno disponibili da domani, giovedì 30 luglio, alle ore 12.00 su tickets.nittoatpfinals.com. Achille Lauro, protagonista della nuova edizione, conferma la vocazione dell’evento a coniugare l’ eccellenza sportiva con la grande musica e l’intrattenimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Achille Lauro alle Atp Finals 2026: sarà il protagonista del “Grand Opening Show”

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