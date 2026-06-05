achille lauro su raiuno in arrivo il suo primo show

Achille Lauro sarà protagonista di un nuovo show in arrivo su Raiuno. La trasmissione rappresenta il suo primo programma televisivo e sarà trasmessa a partire da questa estate. La notizia è stata annunciata oggi, con dettagli ancora in fase di definizione. Lauro, noto per la sua versatilità artistica, si prepara a un’esperienza inedita nel mondo della TV, che si aggiunge alle sue molteplici attività nel settore musicale e creativo.

Milano, 5 giugno 2026 – Figura tra le più poliedriche del panorama artistico italiano, Achille Lauro si prepara a una nuova, grande sfida televisiva. Dopo aver segnato la storia recente della musica e del costume, l’artista sarebbe pronto a prendersi la scena di Rai 1 con un progetto inedito che lo vedrebbe assoluto protagonista. Un percorso in continua evoluzione. La carriera di Achille Lauro è un costante crescendo. Dalle prime intuizioni artistiche fino al consolidamento come icona di stile e di musica, l'artista ha saputo trasformarsi, passando da rivelazione a pilastro del settore. Sebbene il pubblico si sia ormai abituato a vederlo in ruoli diversi, l'addio alla giuria di X Factor — dove è stato sostituito da Irama a causa di impegni inconciliabili, tra cui un intenso tour italiano — ha lasciato un vuoto nel piccolo schermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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