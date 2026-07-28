Zinedine Zidane è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale francese. La decisione è stata comunicata dal presidente della Federcalcio, che ha annunciato il passaggio di consegne da Didier Deschamps, in carica dal 2012. Non sono stati resi noti i dettagli sul contratto di Zidane o il suo stipendio come allenatore della nazionale.

Zinédine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia. L’ufficialità è arrivata dal presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo, che ha annunciato il passaggio di consegne con Didier Deschamps, alla guida dei Bleus dal 2012. Per l’ex fuoriclasse transalpino si tratta del ritorno in panchina dopo cinque anni lontano dalle panchine, dall’addio al Real Madrid nel 2021. Il debutto di Zidane è fissato per il 1° settembre. Il contratto dovrebbe legarlo alla Federazione fino al 2030, con l’obiettivo di guidare la Francia agli Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030. Una scelta che segna l’inizio di una nuova fase per la Francia, reduce da un lungo ciclo tecnico con Deschamps culminato nella vittoria del Mondiale 2018 ma interrotto dopo la sconfitta in semifinale ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Zinedine Zidane nuovo ct della Francia, quanto guadagnerà da allenatore dei Bleus

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Zinedine Zidane è il nuovo ct della FranciaZinédine Zidane è ufficialmente il nuovo ct della Francia. Lo ha confermato il presidente della Federazione francese Philippe Diallo. lettera43.it

Zidane nuovo ct della Francia, è ufficiale: Volevo solo questo. Ho rifiutato tante offerte per aspettare la NazionaleZinedine Zidane è il nuovo ct della Francia. L'ex leggenda dei Bleus succede a Didier Deschamps, che si è dimesso dopo il quarto posto dei transalipini ai Mondiali del 2026. ilmattino.it

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