Zinedine Zidane è diventato il nuovo commissario tecnico della nazionale francese di calcio, con un contratto di quattro anni firmato dalla Federazione. La conferma è arrivata dal presidente dell’organizzazione.

Zinédine Zidane è ufficialmente il nuovo ct della Francia. Lo ha confermato il presidente della Federazione francese, Philippe Diallo, specificando che il contratto è valido per quattro anni. «La nazionale francese è l’unica cosa che volevo fare», ha dichiarato Zidane dopo l’ufficializzazione. «È una continuità, in un certo senso un sogno. Ho avuto proposte in questi quattro, cinque anni per riprendere un club e le ho rifiutate tutte per la nazionale francese». L’ex trequartista, campione del mondo nel 1998 con i Bleus, succede al suo ex compagno di squadra Didier Deschamps, ct dal 2012. Zidane, 54 anni, era senza incarico dal 2021, quando concluse la sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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ZIDANE nuovo CT della FRANCIA!! E noi.. PIRLO

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Temi più discussi: Zidane nuovo commissario tecnico della Francia, la sua carriera in panchina: dalle Champions col Real Madrid alla lunga assenza; Zinedine Zidane è il nuovo ct della Francia; Zinedine Zidane favorito per succedere a Didier Deschamps come CT della Francia; Finisce l'era Deschamps, inizia quella Zidane: parte la rivoluzione nella Francia.

UFFICIALE - Zinedine #Zidane è il nuovo CT della Francia di #Thuram x.com

Oggi, 20 anni fa, Zinedine Zidane è stato espulso dopo aver dato un testa a Marco Materazzi nella finale della Coppa del Mondo 2006. reddit

Francia, Zidane è il nuovo CT: Ho rifiutato tutte le offerte per aspettare la nazionaleZidane ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione come nuovo commissario tecnico della nazionale francese. msn.com

Zidane è il nuovo allenatore della Francia: Non c’è niente di più grande della NazionaleZinedine Zidane Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo allenatore della nazionale francese di calcio. msn.com