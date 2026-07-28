Zinedine Zidane è stato nominato nuovo allenatore della nazionale francese. La decisione è stata comunicata questa mattina dalla Federazione calcistica del paese, con un comunicato ufficiale e successiva conferenza stampa di presentazione. Zidane ha dichiarato di aver rifiutato tutte le offerte di club per accettare l’incarico con la nazionale. La scelta segue un lungo periodo di trattative e l’attesa di un nuovo coach per la squadra nazionale.

Milano, 28 luglio 2026 - È ufficiale: Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia. L'annuncio è arrivato in mattinata con un comunicato della Federazione calcistica francese (FFF), seguito dalla conferenza stampa di presentazione. Zizou raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha guidato i Bleus per quattordici anni, chiudendo la propria avventura sulla panchina transalpina dopo il quarto posto ai Mondiali 2026. Diallo: "Un incontro tra due desideri". Il contratto legherà Zidane alla Nazionale francese per quattro anni, fino al Mondiale del 2030. L'ex tecnico del Real Madrid, che aveva lasciato la panchina delle... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Zidane è il nuovo ct della Francia. “Per me è un sogno, rifiutati tutti i club per essere qui”

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Zinedine Zidane Returns! France's New Coach Until 2030

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Francia, parte l’era Zidane: “Per essere ct della nazionale ho rifiutato tante offerte dei club”Zinedine Zidane è stato ufficialmente nominato allenatore della nazionale di calcio francese.

Ufficiale, Zidane è il nuovo ct della Francia: "Un sogno che si avvera". Contratto fino al 2030Zinedine Zidane è diventato ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale francese, con un contratto fino al 2030.

Temi più discussi: Zidane nuovo commissario tecnico della Francia, la sua carriera in panchina: dalle Champions col Real Madrid alla lunga assenza; Zinedine Zidane è il nuovo ct della Francia; È ufficiale: Zidane torna in panchina e guiderà la Francia; Finisce l'era Deschamps, inizia quella Zidane: parte la rivoluzione nella Francia.

UFFICIALE - Zinedine #Zidane è il nuovo CT della Francia di #Thuram x.com

Francia, Zidane è il nuovo CT: Ho rifiutato tutte le offerte per aspettare la nazionaleZidane ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione come nuovo commissario tecnico della nazionale francese. msn.com

Zidane nuovo ct della Francia, è ufficiale: Volevo solo questo. Ho rifiutato tante offerte per aspettare la NazionaleZinedine Zidane è il nuovo ct della Francia. L'ex leggenda dei Bleus succede a Didier Deschamps, che si è dimesso dopo il quarto posto dei transalipini ai Mondiali del 2026. ilmattino.it