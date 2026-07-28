Zidane è il nuovo ct della Francia Per me è un sogno rifiutati tutti i club per essere qui

Da sport.quotidiano.net 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zinedine Zidane è stato nominato nuovo allenatore della nazionale francese. La decisione è stata comunicata questa mattina dalla Federazione calcistica del paese, con un comunicato ufficiale e successiva conferenza stampa di presentazione. Zidane ha dichiarato di aver rifiutato tutte le offerte di club per accettare l’incarico con la nazionale. La scelta segue un lungo periodo di trattative e l’attesa di un nuovo coach per la squadra nazionale.

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Milano, 28 luglio 2026 - È ufficiale: Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia. L'annuncio è arrivato in mattinata con un comunicato della Federazione calcistica francese (FFF), seguito dalla conferenza stampa di presentazione. Zizou raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha guidato i Bleus per quattordici anni, chiudendo la propria avventura sulla panchina transalpina dopo il quarto posto ai Mondiali 2026. Diallo: "Un incontro tra due desideri". Il contratto legherà Zidane alla Nazionale francese per quattro anni, fino al Mondiale del 2030. L'ex tecnico del Real Madrid, che aveva lasciato la panchina delle... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Zinedine Zidane Returns! France's New Coach Until 2030

Video Zinedine Zidane Returns! France's New Coach Until 2030? ??

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