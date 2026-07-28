Zinédine Zidane è stato presentato come nuovo commissario tecnico della nazionale francese, con un contratto che durerà fino al 2030. La federazione ha annunciato l’accordo ufficiale, segnando un cambio di guida dopo quattordici anni. Zidane ha commentato la scelta definendola un sogno che si avvera. La presentazione ha confermato l’ingaggio del tecnico, che guiderà la squadra fino al 2030.

Zinédine Zidane è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Francia: “Un sogno che si avvera”. Contratto fino al 2030. La Francia volta pagina dopo quattordici anni: Zinédine Zidane è ufficialmente il nuovo commissario tecnico dei Bleus. L’ex allenatore del Real Madrid raccoglie l’eredità di Didier Deschamps, che aveva confermato il proprio addio già negli ultimi giorni del Mondiale. Deschamps lascia dopo un ciclo straordinario: un Mondiale vinto, una Nations League, la finale dei Mondiali 2022 e quella degli Europei 2016. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’inizio dell’era Zidane. Per Zidane si tratta della prima esperienza alla guida di una Nazionale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zidane nuovo ct della Francia: presentazione ufficiale e contratto fino al 2030

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ufficiale, Zidane è il nuovo ct della Francia: "Un sogno che si avvera". Contratto fino al 2030Zinedine Zidane è diventato ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale francese, con un contratto fino al 2030.

Jurgen Klopp è il nuovo ct della Germania, contratto fino al 2030Jurgen Klopp è stato nominato nuovo commissario tecnico della squadra nazionale tedesca, sostituendo l'allenatore precedente.

Temi più discussi: Zidane nuovo commissario tecnico della Francia, la sua carriera in panchina: dalle Champions col Real Madrid alla lunga assenza; Zidane nuovo ct Francia, verso la presentazione: ecco quando; È ufficiale: Zidane torna in panchina e guiderà la Francia; La Francia presenta il nuovo ct il 28 luglio, attesa per Zidane.

#Zidane è il nuovo ct della #Francia. Contratto fino al 2030 x.com

Calcio, Zidane nuovo ct della FranciaRoma, 28 lug. (askanews) – Zinédine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1° settembre. L’annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diall ... askanews.it

Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale: ma è uno scherzo? Di chi è amico? Per ripartire c'è bisogno di ben altro Finalmente uno che dice le cose come stanno. reddit

Zidane nuovo ct dei Bleus, 'era l'unica cosa che volevo, ho rifiutato i club'(ANSA) - PARIGI, 28 LUG - È una gioia immensa. Sono felice di ciò che mi sta accadendo oggi. Non ho altre parole. Mantengo la calma, eppure sono pieno di emozione. Sono pronto ad affrontare la sfida. tuttosport.com