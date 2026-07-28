Zidane è stato ufficialmente nominato ct della nazionale francese. In conferenza stampa, ha dichiarato di aver rifiutato diverse offerte da club per poter allenare la selezione nazionale. La nomina è stata annunciata oggi. Zidane ha sottolineato di aver scelto questa strada senza accettare altre proposte di club. Nessun dettaglio sui termini contrattuali o sulla durata del suo incarico.

di Francesco Spagnolo Zidane è il nuovo ct della Francia. L’ex Juve in conferenza stampa ha svelato di aver rifiutato diverse offerte pur di accettare il ruolo di ct. Dopo il lungo ciclo guidato da Didier Deschamps, la Federazione ha scelto di affidare il timone della squadra al suo uomo simbolo più amato. La notizia era nell’aria da tempo, ma oggi ha finalmente trovato l’ufficialità: Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia. Per l’ex numero dieci si tratta dell’inizio di un capitolo fortemente desiderato, u na naturale evoluzione di un legame con la maglia con cui ha conquistato il Mondiale da calciatore nel 1998. Durante la... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zidane è il nuovo ct della Francia, l’ex Juve svela: «Ho rifiutato diverse offerte dai club per poter allenare la Nazionale»

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