Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia | Un sogno che si avvera

Zinedine Zidane è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della nazionale francese. La decisione è stata annunciata oggi, mentre l'Italia è ancora in fase di selezione del sostituto dell’allenatore precedente. Zidane ha commentato la nomina definendola un sogno che si avvera. La dirigenza francese ha comunicato che guiderà la squadra nelle prossime competizioni internazionali.

Mentre la Nazionale italiana si ritrova impantanata nella scelta del nuovo commissario tecnico, la Francia annuncia il proprio allenatore. Sarà Zinedine Zidane a guidare i transalpini. La notizia era nell’aria e se ne parlava da settimane, ora è arrivata anche l’ufficialità. L’ex stella di Juventus e Real Madrid, campione del mondo con la Francia nel 1998, torna in panchina cinque anni dopo l’esperienza proprio con i Blancos. Ha firmato un contratto per quattro anni, fino al Mondiale 2030. Finita l’era di Deschamps. Dopo 14 anni, la Francia volta pagina. Finisce l’era di Didier Deschamps dopo il quarto posto nell’ultimo Mondiale. L’annuncio del presidente della Federazione francese Diallo: «Contratto in vigore dall’1 agosto e fino al 2030». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ZIDANE è il NUOVO CT della FRANCIA NON AVETE IDEA...

Notizie e thread social correlati

Ufficiale, Zidane è il nuovo ct della Francia: "Un sogno che si avvera". Contratto fino al 2030Zinedine Zidane è diventato ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale francese, con un contratto fino al 2030.

Francia, Zinedine Zidane sarà nominato ufficialmente commissario tecnico il 28 luglioIl 28 luglio sarà annunciato ufficialmente Zinedine Zidane come nuovo commissario tecnico della nazionale francese.

Temi più discussi: Zidane nuovo commissario tecnico della Francia, la sua carriera in panchina: dalle Champions col Real Madrid alla lunga assenza; È ufficiale: Zidane torna in panchina e guiderà la Francia; Finisce l'era Deschamps, inizia quella Zidane: parte la rivoluzione nella Francia; Zidane a un passo dalla panchina della Francia: si chiude l'era Deschamps dopo 14 anni.

#Zidane è il nuovo ct della #Francia. Contratto fino al 2030 x.com

Zidane è il nuovo ct dei Bleus. 'Era l'unica cosa che volevo, ho rifiutato i club''È una gioia immensa. Sono felice di ciò che mi sta accadendo oggi. Non ho altre parole. Mantengo la calma, eppure sono pieno di emozione. Sono pronto ad affrontare la sfida' (ANSA) ... ansa.it

Zidane è il nuovo allenatore della Francia: Non c’è niente di più grande della NazionaleZinedine Zidane è ufficialmente il nuovo allenatore della nazionale francese di calcio. L'ex capitano dei Bleus ha firmato un contratto della durata di ... lapresse.it