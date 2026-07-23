Il 28 luglio sarà annunciato ufficialmente Zinedine Zidane come nuovo commissario tecnico della nazionale francese. La Federcalcio francese ha convocato una conferenza stampa in cui sarà comunicato il nome del nuovo allenatore, dopo le dimissioni di Didier Deschamps. Il presidente della federazione ha confermato che, salvo cambiamenti, Zidane sarà la scelta. La decisione arriva in un momento di cambiamento per la guida tecnica della selezione nazionale.

La Federcalcio transalpina si appresta a cambiare guida tecnica dopo l’addio di Didier Deschamps. Il numero uno del calcio francese, Philippe Diallo, ha convocato per il prossimo 28 luglio una conferenza stampa durante la quale verrà annunciato il nuovo ct che, salvo sorprese, sarà Zinedine Zidane. LA FRANCIA CAMBIA REGISTRO: INIZIA L’ERA ZIDANE Dopo 14 anni sulla panchina del Blues, Didier Deschamps lascia il testimone al suo ex compagno di squadra, con il quale ha vinto il Mondiale nel 1998. Per Zidane si tratta di un ritorno al timone di una squadra dopo cinque anni idi inattività. L’ex pallone d’oro, infatti, ha lasciato il Real Madrid nel giugno 2021, rifiutando qualsiasi offerta per aspettare la chiamata della Nazionale, da sempre considerata il coronamento della sua carriera. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Francia, Zinedine Zidane sarà nominato ufficialmente commissario tecnico il 28 luglio

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Zinedine Zidane Set to Be Announced as New France Head Coach

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