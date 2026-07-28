Nuova sfilata di method dressing per la star, che incanta la première americana di Spider-man interpretando lo stile del supereroe in chiave haute couture Ci risiamo,Zendaya ha scelto di nuovo un look da ragno. Ieri, 27 luglio, alla premiere di “Spider-Man: Brand new day” a Los Angeles l’attrice opta ancora una volta per il cosiddettomethod dressing, una tendenza che si sta consolidando sempre di più negli ultimi tempi e che vede le star sui red carpet prendere le sembianze del personaggio o del tema del film che stanno promuovendo. Per questa occasione Zendaya si ispira al protagonista della pellicola in cui interpreta un ruolo,indossando un abito della collezione Autunno 2026 di Ashi Studio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zendaya e il method dressing: alla premiere di Spider-man a Los Angeles l’attrice sfoggia un abito ispirato ai ragni

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Zendaya's Method Dressing Era - Her Best 10 Looks | Bazaar UK

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