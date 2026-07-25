Zendaya ha colpito ancora. Alla première di Spider-Man: Brand New Day a Shanghai, l’attrice ha trasformato il red carpet in una vera scena da fashion villain, presentandosi con baby bangs irregolari, capelli lunghi e lisci e un abito-ragnatela Atelier Versace che sembrava costruito direttamente dentro lo Spider-Verse. Dietro il look, ovviamente, c’è ancora una volta Law Roach, stylist e partner creativo con cui Zendaya ha praticamente riscritto le regole del press tour contemporaneo. Perché quando lei promuove un film non indossa semplicemente dei bei vestiti: crea un intero universo visivo, dissemina riferimenti per i fan e trasforma ogni première in un nuovo episodio della storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zendaya in baby bangs e abito-ragnatela a Shanghai: il method dressing di Spider-Man è appena entrato nella sua dark era

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