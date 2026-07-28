YOLO+ Miwa Basket Benevento | accordo con l’esperta Francesca Tolardo

Da anteprima24.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesca Tolardo è la nuova giocatrice di YOLO+ Miwa Basket Benevento. Nata nel 1995, ha iniziato la carriera a Brindisi e ha partecipato al campionato di A2 nella stagione 2015-2016, con una media di 4 punti a partita. La squadra ha annunciato l’ingaggio senza ulteriori dettagli sul contratto o sui ruoli specifici. La guardia si unisce al roster per la stagione in corso.

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Tempo di lettura: < 1 minuto E’ Francesca Tolardo l’ultima arrivata in casa YOLO+ Miwa Basket Benevento. La guardia, classe 1995, ha mosso i suoi primi passi a Brindisi, dove è cresciuta cestisticamente, arrivando a giocare anche il campionato di  A2  nella stagione  201516, con una media di  4.2   punti  a partita. Segue un’esperienza con la Libertas Bologna, prima del rientro in puglia con la  Dinamo Taranto, nella stagione 201920, in Serie B. Per la stagione successiva, Tolardo passa alla  Basilia Basket Potenza, registrando  10   punti  a partita, mentre nella stagione 202122 la guardia classe ’95 ha trascinato  Scafati  con  13 punti  di media. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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