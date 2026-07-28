YOLO+ Miwa Basket Benevento | accordo con l’esperta Francesca Tolardo
Francesca Tolardo è la nuova giocatrice di YOLO+ Miwa Basket Benevento. Nata nel 1995, ha iniziato la carriera a Brindisi e ha partecipato al campionato di A2 nella stagione 2015-2016, con una media di 4 punti a partita. La squadra ha annunciato l’ingaggio senza ulteriori dettagli sul contratto o sui ruoli specifici. La guardia si unisce al roster per la stagione in corso.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ Francesca Tolardo l’ultima arrivata in casa YOLO+ Miwa Basket Benevento. La guardia, classe 1995, ha mosso i suoi primi passi a Brindisi, dove è cresciuta cestisticamente, arrivando a giocare anche il campionato di A2 nella stagione 201516, con una media di 4.2 punti a partita. Segue un’esperienza con la Libertas Bologna, prima del rientro in puglia con la Dinamo Taranto, nella stagione 201920, in Serie B. Per la stagione successiva, Tolardo passa alla Basilia Basket Potenza, registrando 10 punti a partita, mentre nella stagione 202122 la guardia classe ’95 ha trascinato Scafati con 13 punti di media. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Benevento.
Notizie e thread social correlati
Miwa Basket: ufficiale il rebranding del clubIl club ha annunciato il cambio di nome e il nuovo logo, segnando l’inizio di una fase diversa.
Benevento, accordo con ETES per la gestione della biglietteriaIl Benevento Calcio ha annunciato di aver firmato un accordo con ETES, che si occuperà della gestione della biglietteria del club.
Temi più discussi: Basket, YOLO+ Benevento: ufficiale il rinnovo per coach Pasquariello; La YOLO+ riparte da quattro conferme per la B Femminile; Basket, Walter Rianna resta alla Miwa e si prepara all’ottava stagione a Benevento; Basket, Miwa: Boars inseriti nel girone F del campionato di Serie B Interregionale.
! È ufficiale: Vincenzo Pasquariello resta alla guida della YOLO+ Miwa Basket Benevento, che affronterà il prossimo campionato di Serie B Femminile. Dopo la grande salvezza conquistata la scorsa stagione, coach Pasquariello facebook
B Int - La Miwa Benevento aggiunge l'ala grande Paolo Zanini al proprio rosterMiwa Basket Benevento comunica di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive dell'atleta Paolo Zanini, ala grande classe 2000. Cresciuto nel settore giovanile del Basket Arezzo e poi della D ... pianetabasket.com
Miwa: ufficiale la firma di Luca Migone Altro colpo di grande prospettiva per i BoarsMiwa Basket Benevento è lieta di annunciare l’ingaggio di Luca Migone, guardia/ala classe 2006, reduce da una stagione in B1 con Piazza Armerina. sanniosport.it