YOLO+ Miwa Basket Benevento | accordo con l’esperta Francesca Tolardo

Notizia in breve

Francesca Tolardo è la nuova giocatrice di YOLO+ Miwa Basket Benevento. Nata nel 1995, ha iniziato la carriera a Brindisi e ha partecipato al campionato di A2 nella stagione 2015-2016, con una media di 4 punti a partita. La squadra ha annunciato l’ingaggio senza ulteriori dettagli sul contratto o sui ruoli specifici. La guardia si unisce al roster per la stagione in corso.