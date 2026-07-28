Durante l’episodio di Raw del 27 luglio, Roman Reigns e Seth Rollins hanno avuto un confronto che si è concluso con scene di violenza. L’evento si è tenuto all’Intuit Dome di Los Angeles e ha rappresentato l’ultimo scontro tra i due prima del loro match per il titolo mondiale, previsto per SummerSlam nella seconda serata. Rollins ha fatto riferimento ai figli di Reigns, contribuendo a intensificare la tensione tra i due wrestler.

Roman Reigns e Seth Rollins hanno chiuso il Raw del 27 luglio dall’Intuit Dome di Los Angeles con l’ultimo confronto prima del loro match per il World Heavyweight Championship, in programma nella seconda serata di SummerSlam. Il segmento è degenerato quando Seth Rollins ha tirato in mezzo i figli di Roman Reigns: il campione ha reagito a suon di pugni, ma è finito lui a terra dopo la Curb Stomp. Il faccia a faccia parte subito storto: “Sei uno stronzo”. Roman Reigns è arrivato sul ring accompagnato dal coro “OTC” e indossando la nuova maglietta della Bloodline. Ha fatto in tempo a dire soltanto “Los Angeles”, poi la musica di Seth Rollins lo ha interrotto prima che potesse chiedere al pubblico di riconoscerlo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins tira in ballo i figli di Roman Reigns e a Raw finisce in violenza

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Seth Rollins to face Roman Reigns at SummerSlam: Raw highlights, June 29, 2026

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