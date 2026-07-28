Durante l’episodio di RAW del 27 luglio, si è svolto un weigh-in tra Brock Lesnar e Oba Femi, in vista del loro match a SummerSlam. Il confronto è stato molto teso, con scambi di parole e atteggiamenti provocatori. Entrambi si sono avvicinati molto durante la scena, creando un momento di grande intensità prima dell’incontro programmato. La scena si è conclusa con un confronto verbale acceso, senza ulteriori scontri fisici.

L’episodio di RAW del 27 luglio, si è aperto con uno dei momenti più attesi della serata: il faccia a faccia tra Brock Lesnar e Oba Femi in vista del loro Hell in a Cell Match a SummerSlam. Per aumentare ulteriormente la tensione, la gigantesca struttura dell’ Hell in a Cell è stata calata dal soffitto già all’inizio dello show. La WWE ha inoltre seguito entrambi i protagonisti con le telecamere mentre raggiungevano il ring dal backstage, una scelta di regia che ha contribuito a rendere ancora più cinematografica l’atmosfera. The Cell pic.twitter.compaQuAB9oCg — WWE (@WWE) July 28, 2026 Brock Lesnar lancia la sfida a Oba Femi: “Ci vediamo a SummerSlam”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Brock Lesnar e Oba Femi protagonisti di un tesissimo weigh-in prima di SummerSlam

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Brock Lesnar and Oba Femi weigh-in FULL SEGMENT - WWE Raw 7/27/2026

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