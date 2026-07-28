WhatsApp arrivano i due account | come gestire lavoro e vita privata sullo stesso telefono
Da luglio 2026, su WhatsApp sarà possibile gestire due account sullo stesso telefono, eliminando la necessità di due dispositivi separati. La funzione consente di passare facilmente tra account personale e lavorativo senza dover effettuare logout o usare applicazioni terze. Questa novità mira a semplificare la gestione di messaggi e notifiche, offrendo un’unica piattaforma per le comunicazioni private e professionali. La funzione sarà disponibile tramite aggiornamenti dell’app ufficiale.
Milano, 28 luglio 2026 – Per chi ha sempre dovuto convivere con due telefoni, uno personale e uno dedicato al lavoro, arriva finalmente una soluzione più semplice. WhatsApp introduce una funzione molto attesa: la possibilità di utilizzare due account diversi all'interno della stessa applicazione, senza dover cambiare dispositivo o affidarsi a strumenti esterni. Una novità pensata soprattutto per chi gestisce due numeri di telefono e vuole mantenere separate conversazioni private, chat professionali e notifiche, continuando però a usare un unico smartphone. Due profili, un'unica app. Fino a oggi chi possedeva due numeri era spesso costretto a scegliere tra due alternative: utilizzare due telefoni oppure ricorrere alle funzioni aggiuntive offerte da alcuni produttori di smartphone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Come avere due account WhatsApp sullo stesso telefono
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