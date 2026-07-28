WhatsApp arrivano i due account | come gestire lavoro e vita privata sullo stesso telefono

Notizia in breve

Da luglio 2026, su WhatsApp sarà possibile gestire due account sullo stesso telefono, eliminando la necessità di due dispositivi separati. La funzione consente di passare facilmente tra account personale e lavorativo senza dover effettuare logout o usare applicazioni terze. Questa novità mira a semplificare la gestione di messaggi e notifiche, offrendo un’unica piattaforma per le comunicazioni private e professionali. La funzione sarà disponibile tramite aggiornamenti dell’app ufficiale.