WhatsApp apre ai doppi account | ora lavoro e vita privata convivono sullo stesso telefono

WhatsApp ha annunciato l’introduzione della possibilità di utilizzare due account sulla stessa app, consentendo agli utenti di gestire separatamente profili di lavoro e vita privata sullo stesso smartphone. La funzione permette di passare facilmente tra i due account senza dover installare app aggiuntive o usare dispositivi diversi. Questa novità mira a semplificare la gestione delle conversazioni e a migliorare la separazione tra i vari aspetti della vita digitale degli utenti. La funzione sarà disponibile nelle prossime settimane.

Gestire due profili WhatsApp sullo stesso smartphone non richiede più trucchi o dispositivi separati. L’app di messaggistica ha introdotto la possibilità di utilizzare due account contemporaneamente sullo stesso telefono, permettendo agli utenti di passare rapidamente da un profilo all’altro senza dover effettuare continui accessi e uscite o portare con sé un secondo smartphone. Fino a oggi ogni dispositivo poteva essere associato a un solo account WhatsApp. Con la nuova funzione, invece, è possibile mantenere attivi, ad esempio, un account personale e uno dedicato al lavoro, semplificando la gestione delle conversazioni e delle notifiche all’interno di un’unica applicazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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