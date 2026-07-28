Oggi a Modena si sono svolti i funerali di una donna uccisa in un attentato. Le bandiere sono state listate a lutto e molte serrande sono state abbassate. La cerimonia si è svolta in un clima di silenzio e dolore, con due comunità che hanno reso omaggio alla vittima. La donna, madre e moglie, è stata colpita in modo violento, lasciando un vuoto in famiglia e tra i presenti.

Modena, 28 luglio 2026 – Oggi è il giorno del dolore e del silenzio. E’ il giorno delle bandiere a mezz’asta e di un abbraccio di due comunità attorno ad una famiglia che si è vista strappare via, nel modo più truce, una mamma, una moglie, un’amica. A Modena e a Nonantola è stato proclamato il lutto cittadino per i funerali di Monica Esposito, la 55enne deceduta in seguito all’attentato del 16 maggio. Bandiere a mezz’asta ed eventi sospesi. I sindaci dei rispettivi comuni, Massimo Mezzetti e Tiziana Baccolini hanno disposto bandiere a mezz’asta e listate a lutto e sospensione di tutti gli eventi organizzati dalle amministrazioni. Un modo per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vittima dell’attentato, i funerali di Monica: bandiere listate a lutto e serrande abbassate

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