Vince 68.000 euro al Superenalotto ma il gesto che fa subito dopo vale più della vincita | Voglio aiutare gli altri

Una persona ha vinto 68.000 euro al Superenalotto e, subito dopo aver scoperto la vincita, ha dichiarato di voler usare i soldi per aiutare gli altri. La persona non ha espresso desideri di beni materiali o viaggi, ma ha manifestato l’intenzione di destinare parte della somma a scopi solidaristici. La decisione è stata comunicata immediatamente dopo aver appreso del risultato, senza ulteriori dettagli sui piani specifici o sui destinatari dell’aiuto.

C’è chi sogna yacht e auto di lusso, chi pensa subito a estinguere il mutuo o prenotare quel viaggio rimandato troppo a lungo. E poi c’è chi, davanti a una vincita di 68.740 euro al Superenalotto, pensa prima agli altri. È la storia di un pensionato piemontese che ha scelto di raccontarsi sotto lo pseudonimo di Mario Rossi, un nome comune come la sua vita ma un gesto tutt’altro che ordinario. Il 4 luglio 2026, nella tabaccheria Sisal di via Torino 103 a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, è stata convalidata la schedina vincente del concorso numero 107. Un punto 5 che ha fruttato una somma considerevole grazie alla combinazione 2, 37, 55, 62, 72, 76, con Jolly 34 e SuperStar 75. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Superenalotto, vince 596mila euro a Bari ma dimentica di incassare la vincita: corsa contro il tempo per la scadenzaA Bari, un giocatore ha vinto quasi 600mila euro con una schedina da 2 euro nel SuperEnalotto il 14 maggio, ma non ha ancora ritirato la vincita.

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