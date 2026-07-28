Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 19 | 10

Notizia in breve

Alle 19:10 del 28 luglio 2026, un aggiornamento di Astral infomobilità ha segnalato problemi sulla A1 Firenze Roma. La presenza di un incidente o un altro evento ha causato rallentamenti e code nel tratto interessato. La circolazione è risultata congestionata, con veicoli in fila e traffico in aumento nella zona. Non sono stati forniti dettagli specifici su cause o eventuali interventi in corso.