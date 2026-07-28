Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 19 | 10
Alle 19:10 del 28 luglio 2026, un aggiornamento di Astral infomobilità ha segnalato problemi sulla A1 Firenze Roma. La presenza di un incidente o un altro evento ha causato rallentamenti e code nel tratto interessato. La circolazione è risultata congestionata, con veicoli in fila e traffico in aumento nella zona. Non sono stati forniti dettagli specifici su cause o eventuali interventi in corso.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri Ci sono code tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze raccomandiamo poi prudenza per un incidente che rallenta il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare a partire dall'uscita per la Nomentana fino allo svincolo per La Rustica proseguendo in interna a seguito di un incendio da poco posso ci sono incolonnamenti a partire dal bivio per la diramazione Roma Sud fino all'uscita per la Ardeatina anche in questo caso un invito alla dovuta Attenzione ci sfotte in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma, secondo il servizio di Astral Infomobilità.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 09:10Un incidente si è verificato questa mattina sul raccordo anulare, causando lunghe code e rallentamenti.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-07-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 19 | 10.
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it
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