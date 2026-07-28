Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 28 luglio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato aggiornamenti in tempo reale sulla A1 Firenze-Roma. La circolazione sulla strada è influenzata da un evento non specificato. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a deviazioni o chiusure. La situazione viene monitorata e aggiornata regolarmente attraverso il servizio di infomobilità della regione Lazio.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri attivi per 4 chilometri tra Orvieto e Attigliano verso Roma Per gli stessi lavori code anche in direzione opposta verso Firenze Ci spostiamo poi sul Raccordo Anulare dove abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna con la Cassia bis Salaria tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano tra via Togliatti e Tor Cervara a sud della traffico rallentato sulla Pontina tra il raccordo è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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